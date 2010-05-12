Образование программиста - самое перспективное

Нарасхват в этом году окажутся специалисты в IT-сфере: программисты, тестировщики, архитекторы информсистем и руководители проектов по разработке программ и программного обеспечения. Самыми популярными и высокооплачиваемыми являются разработчики развлекательных приложений для социальных сетей и мобильных телефонов. Второе место в рейтинге принадлежит инженерам на производстве. Третью строчку занимают экономисты и финансовые менеджеры, на четвертом - медики. Замыкают пятерку маркетологи и социологи.