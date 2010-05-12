Образование программиста - самое перспективное
12 мая 2010, 16:06ОбществоArtem
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Рейтинг самых востребованных профессий составила газета «Труд».
Нарасхват в этом году окажутся специалисты в IT-сфере: программисты, тестировщики, архитекторы информсистем и руководители проектов по разработке программ и программного обеспечения. Самыми популярными и высокооплачиваемыми являются разработчики развлекательных приложений для социальных сетей и мобильных телефонов. Второе место в рейтинге принадлежит инженерам на производстве. Третью строчку занимают экономисты и финансовые менеджеры, на четвертом - медики. Замыкают пятерку маркетологи и социологи.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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