Память о погибшем милиционере увековечили на одной из школ города Нижний Тагил

Ее выпускник погиб при исполнении служебных обязанностей в октябре 2000 года в Чеченской республике. На митинг у школы собрались учащиеся, педагоги, сослуживцы, его друзья, вдова и дети. Как рассказали в пресс-службе УВД, позже состоялся городской турнир по баскетболу, в котором приняли участие 19 школьных команд. В упорной борьбе победу одержала команда мальчиков школы №66, среди девочек сильнейшими стали ученицы 10-й школы. Кубки победителям вручали дети Сергея Гельда.