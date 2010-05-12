Подавляющее большинство россиян гордятся своей страной
12 мая 2010, 16:12ОбществоArtem
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Опрос проводился в середине апреля в 130 городах.
На вопрос социологов Левада-Центра – «Гордитесь ли вы тем, что живете в России?» 40 % - ответили «Да», еще 44% – скорее да, чем нет, «Определенно» не гордятся современной Россией только 7% опрошенных. Участие в нем приняли 1600 человек старше 18 лет, отмечает Эхо Москвы Екатеринбург.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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