Популярный журнал Playboy переходит на 3D-формат

Этим инновационным решением издатели хотят подчеркнуть, что, несмотря на все прелести и преимущества Интернета, держать в руках журнал приятнее. К тому же стереокартинка была мечтой основателя журнала Хью Хефнера с самого начала, с 50-х годов. Как пишет «Лайв Ньюс», создатель культового издания для мужчин не делает секрета из того, что надеется извлечь выгоду из популярности 3D-формата и привлечь новых читателей.