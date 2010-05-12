Популярный журнал Playboy переходит на 3D-формат
12 мая 2010, 15:59ОбществоArtem
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Популярный журнал Playboy переходит на 3D-формат: уже июньский номер выйдет с "объемным" разворотом и соответствующими очками.
Этим инновационным решением издатели хотят подчеркнуть, что, несмотря на все прелести и преимущества Интернета, держать в руках журнал приятнее. К тому же стереокартинка была мечтой основателя журнала Хью Хефнера с самого начала, с 50-х годов. Как пишет «Лайв Ньюс», создатель культового издания для мужчин не делает секрета из того, что надеется извлечь выгоду из популярности 3D-формата и привлечь новых читателей.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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