С приходом лета неблагополучные подростки г. Нижний Тагил стали чаще убегать из дома

Так, в результате проведённого накануне общегородского рейда «Безнадзорные дети» были обнаружены два подростка, самовольно ушедшие из дома. Такой совместный рейд сотрудников милиции, детских домов и медицинских учреждений прошёл в городе впервые. Были проверены места скопления людей, возможные места нахождения безнадзорных подростков, в том числе чердаки, подвалы и теплотрассы. В результате 22 ребёнка были доставлены в отделения милиции, причём больше половины этих детей – младше 14-ти лет. Пятеро распивали алкоголь, пятеро занимались общественно-опасными деяниями, один подросток задержан за совершение преступления.