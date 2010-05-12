С приходом лета неблагополучные подростки г. Нижний Тагил стали чаще убегать из дома
12 мая 2010, 17:14ОбществоArtem
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Такую неутешительную статистику констатирует исполняющая обязанности начальника ПДН УВД г. Нижний Тагил Марина Щекурова.
Так, в результате проведённого накануне общегородского рейда «Безнадзорные дети» были обнаружены два подростка, самовольно ушедшие из дома. Такой совместный рейд сотрудников милиции, детских домов и медицинских учреждений прошёл в городе впервые. Были проверены места скопления людей, возможные места нахождения безнадзорных подростков, в том числе чердаки, подвалы и теплотрассы. В результате 22 ребёнка были доставлены в отделения милиции, причём больше половины этих детей – младше 14-ти лет. Пятеро распивали алкоголь, пятеро занимались общественно-опасными деяниями, один подросток задержан за совершение преступления.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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