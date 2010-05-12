Уральскому конструкторскому бюро вагоностроения исполнилось 75 лет

Летом 41-го, когда началась война, производство вагонов на УВЗ было прекращено и конструкторский отдел вместе с архивами был эвакуирован на Алтай. Из эвакуации сотрудники отдела вернулись осенью 45-го года. В 1988 году межведомственной комиссией был принят полувагон модели 12-132. По своим техническим параметрам он соответствовал лучшим аналогичным вагонам зарубежных стран, и в этом же году он был сертифицирован в Регистре сертификации на федеральном железнодорожном транспорте. Эта модель до сих пор основная для всех вагоностроительных заводов на пространстве СНГ, отмечает пресс-служба УВЗ.