В Екатеринбурге открылся магазин мусульманской одежды
12 мая 2010, 16:20ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Она сшита по религиозным канонам.
Владелица магазина сама шьет платья. Она уже создала коллекцию для международного конкурса исламской одежды. В ближайшее время в штат торговой точки возьмут мужчину, он займется созданием мужских костюмов, также планируется запустить серию мусульманских сумок и обуви, - сообщает Новый регион.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей