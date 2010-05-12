В Екатеринбурге открылся магазин мусульманской одежды

Владелица магазина сама шьет платья. Она уже создала коллекцию для международного конкурса исламской одежды. В ближайшее время в штат торговой точки возьмут мужчину, он займется созданием мужских костюмов, также планируется запустить серию мусульманских сумок и обуви, - сообщает Новый регион.