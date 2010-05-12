Железнодорожники г. Нижний Тагил рассказывают школьникам о безопасности
12 мая 2010, 16:43ОбществоArtem
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На отделении СвЖД г. Нижний Тагил стартовала традиционная акция «Железная дорога – зона повышенной опасности», проходящая перед летними каникулами.
В школах проводятся беседы с показом фильмов по правилам безопасного поведения вблизи ж/д объектов. До 20 мая на наиболее травмоопасных станциях и перегонах железнодорожники совместно с ведомственной охраной и отделами ПДН организуют рейды по предотвращению проезда подростков в грузовых поездах и пресечению несанкционированных переходов по железнодорожным путям.
Усилена работа по выявлению и возможной ликвидации таких мест, сообщает пресс-служба нижнетагильского отделения дороги. С начала года на станциях и перегонах Нижнетагильского отделения дороги из-за грубого нарушения правил безопасности произошло 6 травматических случаев. Один подросток погиб.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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