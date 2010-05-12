Железнодорожники г. Нижний Тагил рассказывают школьникам о безопасности

В школах проводятся беседы с показом фильмов по правилам безопасного поведения вблизи ж/д объектов. До 20 мая на наиболее травмоопасных станциях и перегонах железнодорожники совместно с ведомственной охраной и отделами ПДН организуют рейды по предотвращению проезда подростков в грузовых поездах и пресечению несанкционированных переходов по железнодорожным путям.