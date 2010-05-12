Жители г. Нижний Тагил будут ориентироваться в парке Бондина

В воскресенье, 16-го мая, по всей стране любители и профессионалы спортивного ориентирования в 5-ый раз соберутся для участия соревнованиях «Российский Азимут». Тагильчане будут участвовать в «Российском Азимуте» уже во второй раз. В прошлом году собрать большое количество любителей ориентирования помешала погода. На этот раз представители городского комитета по физкультуре, спорту и туризму надеются, участвовать будут не только опытные спортсмены, но также школьники, студенты и работающая молодёжь. Ожидается и VIP-забег для руководителей предприятий и администрации города. Трасса соревнований будет проложена в парке Бондина. Каждому финишировавшему подарят билет на аттракцион.