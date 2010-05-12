Жители г. Нижний Тагил будут ориентироваться в парке Бондина
12 мая 2010, 17:00ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Жители г. Нижний Тагил примут участие в крупнейших в мире соревнованиях по ориентированию.
В воскресенье, 16-го мая, по всей стране любители и профессионалы спортивного ориентирования в 5-ый раз соберутся для участия соревнованиях «Российский Азимут». Тагильчане будут участвовать в «Российском Азимуте» уже во второй раз. В прошлом году собрать большое количество любителей ориентирования помешала погода. На этот раз представители городского комитета по физкультуре, спорту и туризму надеются, участвовать будут не только опытные спортсмены, но также школьники, студенты и работающая молодёжь. Ожидается и VIP-забег для руководителей предприятий и администрации города. Трасса соревнований будет проложена в парке Бондина. Каждому финишировавшему подарят билет на аттракцион.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей