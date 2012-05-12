Абитуриентская кампания 1937 года: куда и как поступали тагильчане?

Конечно, для абитуриентов не было такого богатого выбора учебных заведений, как в 2012 году, и, судя по рекламе, поступление велось преимущественно в ссузы. Так, Нижний Тагил в 1937 году особенно нуждался в фельдшерах-акушерах, педагогах начальной школы, рабочих доменных, прокатных и мартеновских цехов.

Без конкурса, то есть всех подряд, принимали в педагогическое училищенаучителей начальных классов. Кроме того, абитуриентов привлекалистипендией в 90 рублей. При этом срок обучения устанавливался мизерный –всего 4 месяца.

Очень активно свою вступительную кампанию проворачивал Нижнетагильскийрабфак «Востокостали». На факультет принимали абитуриентов от 18 до 30лет со справкой о неполном среднем образовании.

И, наконец, упомянутый ранее Нижнетагильский Горно-металлургическийтехникум, открывающий двери для абитуриентов Нижнего Тагила по сей день,обучал студентов по двум программам – с отрывом и без отрыва отпроизводства. Можно предположить, что отрыв от производства означалдневную форму обучения, а его отсутствие – вечернюю. Обучение велось поспециальностям домна, мартен, прокат и горная электротехника. В техникумпринимались абитуриенты, закончившие не менее 7-ми лет школы. Помимовсех прочих документов при вступлении с потенциального студентатребовалась автобиография. В общем, отбор, по сравнению с другимиучебными заведениями Нижнего Тагила, был довольно жестким.

Между тем в 2012 году в Нижнем Тагиле уже стартовала абитуриентская кампания. Вузы и ссузы города проводят дни открытых дверей, на которых сотрудники учебного заведения рассказывают о его преимуществах. Школьники в скором времени сдадут ЕГЭ, результаты которого повлияют на их шансы при зачислении в престижный вуз. Все абитуриентам этого года хочется пожелать: «Ни пуха!». И не забывайте про народные студенческие приметы.