Артисты франкофонного театра НТГСПА «Перспектива» получили «Золотую маску»

Это высшая награда Всероссийского фестиваля франкофонных театров «Менестрель-2012», который проходил с 3 по 6 мая в Москве. Студенческий франкофонный театр «Перспектива» представил на фестивале спектакль «Семейные истории», который и был высоко оценен жюри.