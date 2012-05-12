Артисты франкофонного театра НТГСПА «Перспектива» получили «Золотую маску»
12 мая 2012, 17:55ОбществоВалерия Лошкарева
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Тагильские студенты – артисты франкофонного театра «Перспектива» Нижнетагильской социально-педагогической академии стали обладателями «Золотой маски».
Это высшая награда Всероссийского фестиваля франкофонных театров «Менестрель-2012», который проходил с 3 по 6 мая в Москве. Студенческий франкофонный театр «Перспектива» представил на фестивале спектакль «Семейные истории», который и был высоко оценен жюри.
А студентки французского отделения Кристина Жаббарова, Анастасия Гордеева и магистрантка Ирина Старикова получили награды фестиваля в номинации «Лучшая женская роль».
© По материалам официального сайта Нижнего Тагила
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