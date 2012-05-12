До Нижнего Тагила дойдет эхо екатеринбургского документального кинофестиваля

Зрители смогут увидеть 3 картины: «Лиза» о легкомысленной молодой особе, живущей в зоне экологического бедствия, «Занавес» о провинциальных и не очень успешных актерах и «Под открытым небом» о любви бывшего музыканта и бывшей журналистки.

Екатеринбургский фестиваль документального кино «Россия» считается одним из самых успешных российских кинофестивалей и занимает третье место в рейтинге, уступая только «Кинотавру» и ММКФ. Он проводится с 1988 года, рассказывает организатор показа в Нижнем Тагиле Виталий Скорев. В программу фестиваля традиционно включаются документальные фильмы ведущих киномастеров и дебютантов.

Картины, которые покажут в Нижнем Тагиле, не новые: 2006, 2008 и 2006 года, и за это время уже успели заслужить признание кинокритиков и зрителей. Разобраться в смысле фильмов, судьбах главных героев и перепетиях в их жизни тагильчанам поможет кинорежиссер Адрей Титов, который и проведет эту встречу тагильских киногурманов.

На фото - ведущий встречи кинорежиссер Андрей Титов.