Каковы причины удаления зубов и чем заменить пустоту зубного ряда?

Во-первых, большинство из нас боятся зубной боли, так как несмотря на появление новых препаратов все-таки сомневаются в их действенности. Другие хотят спасти свою естественную улыбку, поэтому не хотят даже думать об удалении. Врачи стоматологической клиники “Первый Доктор” всегда делают все возможное для того, чтобы вылечить естественные зубы. Каждый пациент, который уже пользовался услугами, с уверенностью сможет заявить, что о боли и неприятных ощущениях во время посещения стоматолога можно забыть.

Но, к сожалению, даже несмотря на усилия опытных стоматологов клиники “Первый Доктор”, творить чудеса можно не всегда, поэтому иногда приходится зубы удалять. Специалистами используется хирургическая стоматология только в самых безнадежных случаях, операции проводятся всегда на высокопрофессиональном уровне.

Из-за чего же приходится удалять зубы? Такие проблемы как подвижность, особенности расположения и строения зубов мудрости, воспалительные процессы, которые не прекращаются, часто начинают угрожать здоровью и функциональности зубов, расположенных рядом. Это одни из факторов, которые могут стать причиной неизбежного их удаления.

Для любой стоматологической операции применяются качественные местные анастетики, поэтому любая чувствительность, и уж тем более неприятные ощущения боли совершенно исключены. Чтобы место удаления быстро заживало, современная стоматология располагает широким спектром медикаментозных методов и препаратов, при помощи которых обрабатываются области хирургического вмешательства.

Понятное дело, что несмотря на полную безболезненность, удаление зубов никому не приятно, но это не повод отчаиваться, ведь вместо разрушенного безнадежного зуба или даже нескольких зубов такая новейшая процедура как имплантация зубов позволяет получить новую красивую улыбку. Имплантат, который устанавливается всего за десять минут, должен приживаться к кости челюсти на протяжении четырех месяцев. После того, как титановый имплантат, заменяющий корень, полностью срастается, на него устанавливается коронка, выполненная из высококачественных материалов.

Конечно, даже имплантация зубов не заменит свои собственные зубы, которые каждый человек во что бы то ни стало должен стараться сохранить. Для этого каждый должен осуществлять специальную профилактику. Гигиену ротовой полости нужно периодически производить профессионально, ведь даже при тщательном самостоятельном уходе не удастся достичь такого результата.