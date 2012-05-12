Лучшие команды КВН в Нижнем Тагиле дают сегодня финальный концерт сезона
12 мая 2012, 17:30Общество
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Уже через полчаса в Городском дворце молодежи пройдет финал фестиваля КВН «Планета. Новая версия».
Сегодня вечером определится, кто же из команд станет победителем фестиваля, получит массу призов от партнеров и много дургих приятных сюрпризов. Приезжайте поболеть за тагильских квнщиков, сегодня играют 6 ярких, неповторимых команд, которые уже успели завоевать признание у зрителя:
Ждем в 18.00 в Городском дворце молодежи!
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