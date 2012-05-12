Лучшие команды КВН в Нижнем Тагиле дают сегодня финальный концерт сезона

Сегодня вечером определится, кто же из команд станет победителем фестиваля, получит массу призов от партнеров и много дургих приятных сюрпризов. Приезжайте поболеть за тагильских квнщиков, сегодня играют 6 ярких, неповторимых команд, которые уже успели завоевать признание у зрителя: