Мэр Валентина Исаева сейчас проверяет освоение ста губернаторских миллионов на тагильских дорогах
12 мая 2012, 15:11Общество
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Сегодня администрация Нижнего Тагиле во главе с мэром проводит выездное совещание и объезд дорог, средства на ремонт которых были выделены губернатором.
На 100 губернаторских миллионов должно быть отремонтировано 3 дороги, сообщают участники совещания. Соответствие проведенных работ намеченному плану и качество ремонта и проверяют глава города и служба городского заказчика. На совещании присутствуют также все подрядчики муниципалитета по дорожному строительству и представители общественного движения «Тагил без ям». Вечером на Tagilcity.ru появится подробный отчет о проведенном объезде.
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