Мэр Валентина Исаева сейчас проверяет освоение ста губернаторских миллионов на тагильских дорогах

На 100 губернаторских миллионов должно быть отремонтировано 3 дороги, сообщают участники совещания. Соответствие проведенных работ намеченному плану и качество ремонта и проверяют глава города и служба городского заказчика. На совещании присутствуют также все подрядчики муниципалитета по дорожному строительству и представители общественного движения «Тагил без ям». Вечером на Tagilcity.ru появится подробный отчет о проведенном объезде.