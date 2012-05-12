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На отборочный тур фестиваля агитбригад поехали команды из Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На отборочный тур фестиваля агитбригад поехали команды из Нижнего Тагила

12 мая 2012, 14:18Общество
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