На отборочный тур фестиваля агитбригад поехали команды из Нижнего Тагила

Все этимолодые люди - актив города, каждый успел попробовать себя либо проводником впоезде, либо вожатым в лагере, либо даже строителем. Это во многом определилотематику выступлений, будут разыграны мини-сценки,постановки агитбригад. Помимо эпизодов студенческой жизни, они покажут рабочиебудни учителей, проводников и строителей.

Как отмечаетдиректор конкурса Наталья Макрушина, зачастую темой выступления становится остросоциальная,гражданская проблема, волнующая участников. А вообще строгих правил,определяющих постановку, нет. Главное, уложиться в 10 минут, а на плечинакинуть уже ставшую родной «целинку» (короткая рабочая куртка, по традицииукрашенная рисунками и надписями).

Будем ждатьновостей от тагильских агитбригад и верить, что ребята обязательно пройдут вфинал.

Фото с сайта urfu.ru