На отборочный тур фестиваля агитбригад поехали команды из Нижнего Тагила
Сегодня, 12 мая, в Уральском Федеральном университете встретятся 30 агитбригад студенческих отрядов Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Среди них жюри будет отобрано 13 команд, которые выйдут в финал состязаний. А на данный момент ни много ни мало 300 невероятно талантливых и активных студентов вступили в борьбу.
Все этимолодые люди - актив города, каждый успел попробовать себя либо проводником впоезде, либо вожатым в лагере, либо даже строителем. Это во многом определилотематику выступлений, будут разыграны мини-сценки,постановки агитбригад. Помимо эпизодов студенческой жизни, они покажут рабочиебудни учителей, проводников и строителей.
Как отмечаетдиректор конкурса Наталья Макрушина, зачастую темой выступления становится остросоциальная,гражданская проблема, волнующая участников. А вообще строгих правил,определяющих постановку, нет. Главное, уложиться в 10 минут, а на плечинакинуть уже ставшую родной «целинку» (короткая рабочая куртка, по традицииукрашенная рисунками и надписями).
Будем ждатьновостей от тагильских агитбригад и верить, что ребята обязательно пройдут вфинал.
Фото с сайта urfu.ru
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