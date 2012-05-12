«Оборона и защита-2012» - международная выставка на новом уровне

По словам Валерия Руденко, генерального директора федеральногоказенного предприятия «Нижнетагильский институт испытания металлов», сейчасведется реконструкция выставочного комплекса, в том числе телевизионного,устанавливается новейшее оборудование, видеокамеры.

Одна из ведущих тем выставки среди прочихмероприятий будет посвящена борьбе с пожарами: подразделения МЧС покажут, какпроходят спасательные операции, продемонстрируют самые современные средстватушения огня.