«Оборона и защита-2012» - международная выставка на новом уровне
12 мая 2012, 10:46Общество
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Уже в августе этого года в Нижнем Тагиле пройдет VII Международная выставка технических средств обороны и защиты. На сегодняшний день около 100 предприятий подтвердили свое участие. Подготовка к проведению выставки идет полным ходом.
По словам Валерия Руденко, генерального директора федеральногоказенного предприятия «Нижнетагильский институт испытания металлов», сейчасведется реконструкция выставочного комплекса, в том числе телевизионного,устанавливается новейшее оборудование, видеокамеры.
Одна из ведущих тем выставки среди прочихмероприятий будет посвящена борьбе с пожарами: подразделения МЧС покажут, какпроходят спасательные операции, продемонстрируют самые современные средстватушения огня.
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