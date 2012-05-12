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«Оборона и защита-2012» - международная выставка на новом уровне
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Оборона и защита-2012» - международная выставка на новом уровне

12 мая 2012, 10:46Общество
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