Подрядчик: «Технология позволяет укладывать асфальт на влажное дорожное покрытие»

Так, сейчас ведется ремонт пр. Вагоностроителей, Мира и Октябрьского. Накануне поступила информация, что ремонт на Октябрьском проспекте идет в дождь, ранее были сигналы о подобной ситуации на Вагоностроителей. Представитель подрядчика, который отвечает за эти участки, Жданов Роман Владимирович сообщил, что асфальт может быть уложен даже в таких условиях, если дорожное покрытие предварительно прошло обработку специальной эмульсией.

Мы можем работать с влажным покрытием, эмульсия, которой сейчас обрабатывают дорогу перед укладкой асфальта, на водной основе и разработана специально для работы в таких условиях. В течение всего гарантийного срока (а это 3 года) мы будем что-либо исправлять, если это понадобится. Сейчас я даю все гарантии, что покрытие будет качественным заявил Роман Жданов.

Также известно, что три участка сейчас ремонтируются в рамках установленных сроков и все работы будут сданы не позднее конца июня, а, может быть, даже раньше.

В целом, укладка асфальта по городу идет согласно срокам, а явных нарушений выявлены единицы. Асфальтирование дорожного покрытия должно быть закончено в срок - к юбилею города. Администрация намеренно отказалась от ямочного ремонта, т.к. средства, выделенные областным бюджетом, позволяют полностью заменить допожное полотно.