Посетить театр и спасти жизнь малышу

Благотворительный спектакль «Крабле! Крибле! Бумс!» для сбора средств на реабилитацию и лечение малыша Ярослава Пермякова, который страдает ДЦП и множеством других заболеваний. История этого ребенка - как сотни других, но от этого не менее волнительна. Родители малыша долго боролись за жизнь своего сына, а сейчас они ждут операцию, назначенную на 14 мая. И вот завтра, 13 мая все желающие могут оказать помощь Ярославу и его родителям, сводив на добрый спектакль своих детей.