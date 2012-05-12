Посетить театр и спасти жизнь малышу
12 мая 2012, 22:10Общество
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Именно с этой целью завтра в 12 часов жители Нижнего Тагила придут в Молодежный театр (ул. Ильича,37) вместе со своими внуками и детьми, племянниками и племянницами, младшими братьями и сестрами.
Благотворительный спектакль «Крабле! Крибле! Бумс!» для сбора средств на реабилитацию и лечение малыша Ярослава Пермякова, который страдает ДЦП и множеством других заболеваний. История этого ребенка - как сотни других, но от этого не менее волнительна. Родители малыша долго боролись за жизнь своего сына, а сейчас они ждут операцию, назначенную на 14 мая. И вот завтра, 13 мая все желающие могут оказать помощь Ярославу и его родителям, сводив на добрый спектакль своих детей.
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