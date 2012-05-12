С бриллиантовым юбилеем королеву Великобритании поздравят пластилиновые человечки

Специально по случаю юбилея королева Великобритании Елизавета II услышит поздравление даже от мультипликационных персонажей. Мультипликационная студия Aardman Animation и легендарный британский пластилиновый мультфильм «Уоллес и Громит» готовят специальную серию к 60-летию со дня восшествия на престол монаршей особы.

Праздничный эпизод мультипликационного фильма по продолжительности составит ровно 60 секунд и будет показан во время чайных церемоний, которые организует по случаю королевского юбилея Британский национальный фонд объектов исторического интереса. Серия под названием A Jubilee Bunt-a-thon была создана по спецзаказу фонда за короткие сроки. Стоит отметить, что иногда на съемки, к примеру, 30 секунд мультфильма из пластилина может уйти от одного до нескольких месяцев в зависимости от сложности снимаемой сцены.

Такой необычный подарок для знатной фанатки пластилиновых мультфильмов, Ее Величества, представители фонда решили выбрать потому, что считают свою организацию и «Уоллеса и Громита» двумя главными сокровищами британской культуры. Представители Aardman Animation, в свою очередь, считают, что сотрудничество с некоммерческой организацией — это прекрасная возможность продемонстрировать, что пластилиновые герои стали настоящими кинозвездами.

Национальный фонд является британской некоммерческой и негосударственной организацией, основанной в 1894 году. Основной ее деятельностью является охрана различных природных и рукотворных объектов: замков, дворцов, садов и так далее. Примечательно, что территориально организация занимается своими охранными делами исключительно в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии. На территории Шотландии аналогичную деятельность осуществляет Национальный фонд Шотландии.