Сегодня и завтра у строительных дорожных бригад Нижнего Тагила выходной

Бригады временно приостановили работы и отдыхают перед новым активным рывком в начале новой недели, рассказал Никита Чапурин. Рабочие трудились по 16 часов в день и теперь должны нормально отдохнуть.

Между тем, вчера были зафиксированы нарушения в работе дорожных бригадна улице Октябрьской революции в Центре города. Там асфальт положили прямо в лужи. Что сказалось на некачественной работе дорожников, усталость или спешка их руководителей, не уточняется, но ОД «Тагил без ям» планирует принять меры по предотвращению подобных ситуаций.

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