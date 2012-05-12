Солдаты-срочники станут жить кучнее и веселее

Как сообщила родственница одного из солдатов-срочников, проходящих службу в военной части № 28331 в Верхней Пышме, уже несколько месяцев в рядах солдат ходят слухи о скором расформировании части и переезде всего состава в другое место. При этом утверждается, что причина передислокации – чисто коммерческая, якобы землю, на которой находится часть, продали под строительство нового торгового центра.

Между тем, как пояснили в пресс-службе штаба Центрального военного округа, продажей земель в ЦВО никто не занимается, но часть действительно расформируют.

Мы сейчас выполняем программу по укрупнению военных городков. Сейчас во всем округе сложилась такая ситуация, что образовалось множество маленьких частей, каждая их которых имеет свою котельную, свою электрическую подстанцию, у каждой из которых заключены договоры на обслуживание с аутсорсинговыми организациями. Чтобы эту ситуацию ликвидировать и получить экономический эффект на привлечении коммерческих организаций, которые занимаются бытом, уборкой, банно-прачечным обслуживанием, будет многократно сокращено количество частей. Они будут объединяться в крупные комплексы, в которых будет вестись современное строительство жилых помещений – казарм и общежитий, там будут современные торгово-развлекательные комплексы, современный аутсорсинг, питание, и т.д. -- рассказал пресс-секретарь штаба Ярослав Рощупкин.