Тагильчане сдают медицинские полисы с «антихристианскими» символами
Жители Свердловской области испугались «антихристинаских» знаков, которые они увидели в своих медицинских полисах. Люди отказываются от полисов ОМС из-за комбинации из шестёрок.
Три шестёрки периодически выпадают в полисах, но это порядковые номера. Людей смущает эта комбинация, так как они считают её антихристианским явлением сообщили в пресс-службе свердловского ТФОМС.
По данным специалистов фонда, с конца прошлого года заявления от свердловчан, отказавшихся от «антибожественных» полисов, поступили из Нижнего Тагила, Сысерти, Рефтинского, Екатеринбурга и других городов региона.
По заявлению граждан ТФОМС изымает у них полис и исключает из регистра застрахованных. «Соответственно, экстренную помощь в больницах им окажут, а вот в плановой им вправе отказать», - прокомментировала пресс-секретарь ведомства Елена Денисламова.
Она утверждает, что препятствий для получения нового полиса нет. Однако отмечает, что «медицинская помощь может понадобиться в любой момент, а если на руках не будет полиса, то могут возникнуть проблемы».