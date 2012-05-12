Тагильчане сдают медицинские полисы с «антихристианскими» символами

Три шестёрки периодически выпадают в полисах, но это порядковые номера. Людей смущает эта комбинация, так как они считают её антихристианским явлением сообщили в пресс-службе свердловского ТФОМС.

По данным специалистов фонда, с конца прошлого года заявления от свердловчан, отказавшихся от «антибожественных» полисов, поступили из Нижнего Тагила, Сысерти, Рефтинского, Екатеринбурга и других городов региона.

По заявлению граждан ТФОМС изымает у них полис и исключает из регистра застрахованных. «Соответственно, экстренную помощь в больницах им окажут, а вот в плановой им вправе отказать», - прокомментировала пресс-секретарь ведомства Елена Денисламова.