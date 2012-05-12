Тагильские ветераны выступили в Лечебном исправительном учреждении

«Окуневцы» вышли к зрителям в национальных и колоритных костюмах, с богатым репертуаром русских народных песен, рассказывает пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области.Руководитель ансамбля Геннадий Минеев, отлично владеющей игрой на баяне, начал выступление с приветствия к зрителям. Затем заиграли народные музыкальные инструменты, звучали балалайки под аккомпанемент заливистой гармони.

В пресс-службе также отмечают, что коллектив ветеранов в своих поездках в организации и учреждения очень популярен в регионе и нередко дает по два-три концерта в день. Артисты исполняли песни фронтовых лет и частушки. Многим зрителям концерта понравилась и современная аранжировка композиций ансамбля, которая при этом сохраняет народные традиции.

Слушатели отметили, что от этих немолодых по возрасту музыкантов идет такая волна энергетики, которую можно прочувствовать, только находясь в зале. В течение часа ансамбль радовал осужденных и сотрудников учреждения вокальным мастерством, даря положительные эмоции. Под бурные аплодисменты провожали обитатели учреждения хор ветеранов и просили их ещё приезжать в гости с новыми идеями.