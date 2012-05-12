Ураган обошел стороной Нижний Тагил. Но на следующей неделе обещают заморозки

Шквалистых порывов не было. Но вот в районе поселков Северный и Черноисточинский, а также в Верхнем Тагиле были сильные грозы с градом, отметили на метеостанции.

Напомним, вчера в Нижний Тагил поступило экстренное предупреждение о том, что через Средний Урал будет двигаться атмосферный фронт. В итоге, по данным синоптиков Свердловского Гидрометцентра, во многих районах прогремели грозы с ливнями и сильным шквалистым ветром.

В воскресенье 13 мая ожидается по-летнему теплая погода, но во второй половине дня северные территории Свердловской области накроет облачность очередного фронта, пройдет дождь. В первые дни новой недели в регионе повеет северной прохладой. 16 мая в большинстве районов ожидаются ночные заморозки -1,-4°, температура днем 9-15°.