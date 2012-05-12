Завтра в Нижнем Тагиле пройдет благотворительная выставка-аукцион
12 мая 2012, 21:54Общество
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Мероприятие «Кукольная свадьба» проводит 13 мая гостиница «Лесная».
Что же ждет гостей Кукольной свадьбы? 30 участниц представят посетителям интерьерные свадебные куклы ручной работы, которые они сделают сами.
В конце мероприятия состоится благотворительный аукцион, собранные средства от которого будут переданы Южаковскому детскому дому. Для участия в аукционе организаторы приглашают всех желающих не только получить оригинальную куклу ручной работы, но и оказать посильную помощь малышам, оставшимся без попечения родителей. Начало этого доброго и красивого мероприятия в 14 часов.
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