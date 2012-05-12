Завтра в Нижнем Тагиле пройдет благотворительная выставка-аукцион

Что же ждет гостей Кукольной свадьбы? 30 участниц представят посетителям интерьерные свадебные куклы ручной работы, которые они сделают сами.

В конце мероприятия состоится благотворительный аукцион, собранные средства от которого будут переданы Южаковскому детскому дому. Для участия в аукционе организаторы приглашают всех желающих не только получить оригинальную куклу ручной работы, но и оказать посильную помощь малышам, оставшимся без попечения родителей. Начало этого доброго и красивого мероприятия в 14 часов.