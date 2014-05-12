5 полезных советов для тех, кто хочет привлечь покупателей

Шаг первый: предлагать товар в фирменной упаковке

Фирменная упаковка, в качестве которой сегодня используются и пакеты майка с логотипом, и подарочные бумажные пакеты, и фирменные коробки, помогают компании создать более привлекательный, солидный, запоминающийся облик, а также продемонстрировать логотип компании другим людям, которые увидят эту упаковку, например, на улице.

Шаг второй: бонусы, скидочные карты и подарочные сертификаты

Если при посещении представительства вашей компании потребитель получит пластиковую карту, на которую зачислен бонус в виде некоторой суммы денег, или сертификат, дающий право на скидку при следующих покупках, ему обязательно захочется вернуться к вам еще раз, ведь бонус или скидка – это выгода для потребителя. Если при этом вы еще и представите бонус грамотно и презентабельно, вероятность повторного посещения вашей компании этим человеком возрастет в несколько раз.

Шаг третий: создайте в торговом представительстве особую атмосферу при помощи фирменных аксессуаров

Фирменные логотипы на ценниках и бирках товаров, одежде продавцов, дизайн помещения, выдержанный в определенных цветовых оттенках, - все это обязательно настроит покупателя на нужный лад, а также оставит отпечаток в его памяти. В дальнейшем эти цвета и элементы логотипа будут вызывать в воображении потребителя ассоциацию именно с вашей компанией.

Шаг четвертый: сопровождайте каждую покупку фирменной полиграфией

Фирменная полиграфия (каталоги, буклеты, визитные карточки, открытки) – это своеобразный знак внимания компании к каждому клиенту лично, что последнему наверняка будет очень приятно. Если визитка или рекламный буклет будет ярким, выполненным из качественной ламинированной бумаги, их обязательно захочется рассмотреть, а значит, информация о ваших товарах и расположении торговых представительств будет прочитана и принята к сведению.

Шаг пятый: не экономьте на подарках за крупные покупки

Подарок может представлять собой один из ваших товаров в миниатюре, например, пробник. А если такие мелочи, как и саму покупку, еще и упаковать в фирменные пакеты с вырубной ручкой с логотипом, клиенту будет приятно вдвойне.