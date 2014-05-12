Бесплатные компьютерные игры превращают приставки в пережиток прошлого

Когда в каждый дом пришел компьютер или ноутбук, представители игорной индустрии успели оценить, какие перспективы несет им такое новшество. Очень быстро на арену вышли многочисленные игры, которые рассчитаны на самую разную аудиторию. Сначала они выпускали только игровые диски. Однако потом многие пошли еще дальше – с распространением по миру Интернета появилась совершенно новая услуга, которая делает развлечения еще более доступными, а заработок разработчиков – большим и стабильным.

Конечно, это бесплатные игры, в которые при наличии доступа ко всемирной сети сможет играть и ребенок, и взрослый. И тут уже становится неактуальным требование покупки в дом такого гаджета, как игровая приставка. Уже нынешнее молодое поколение вряд ли подержит в своих руках подобное устройство. Не говоря уже о таких «раритетах», как забавы советских детей – электронные игры «Ну, погоди!».

Возможно, у кого-то дома еще сохранились старые добрые «Тетрисы». Но вряд ли такие развлечения способны завлечь хотя бы малышей, которые уже знают, что такое компьютер. Ведь компьютерные игры выигрывают по всем параметрам. Во-первых, они красочные и порой очень достоверно передающие все мельчайшие подробности изображения. Во-вторых, их сюжеты привлекают своим разнообразием. В-третьих, есть возможность не только проводить время отдыха за компьютером, но и организовывать процесс обучения детишек в интересной игровой форме. Конечно, последний плюс больше всего ценят их родители.

Наконец, еще одним неоспоримым достоинством является тот момент, что игра The Witcher 3 Wild Hunt, как и прочие другие варианты, доступна бесплатно и прямо дома. То есть не приходится ходить далеко, чтобы найти какие-то новинки, а также на их приобретение не нужно тратить деньги. Многие разработчики и владельцы игровых сайтов ушли еще дальше: они предлагают не тратить время на скачивание и установку игр, а наслаждаться ими прямо в режиме онлайн.