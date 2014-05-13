Cadillac выпустит `прощальную` версию купе CTS-V

Новинка получит черную радиаторную решетку вместо серебристой, колесные диски особого дизайна и суппорта тормозных механизмов красного цвета. Кроме того, специальный вариант CTS-V Coupe будет отличаться оформлением интерьера в черных тонах с контрастной красной прострочкой. В салоне также появятся спортивные сидения Recaro, обтянутые замшей рулевое колесо и ручка селектора коробки передач, деревянные вставки и металлические накладки на педалях.

Спецверсию оснастят той же бензиновой «восьмеркой» 6.2 с механическим нагнетателем, развивающей 564 лошадиные силы и 747 Нм крутящего момента, что и обычное купе CTS-V. Двигатель сочетается с шестидиапазонной механической и автоматической трансмиссией. Купе набирает первую «сотню» за четыре секунды, а его максимальная скорость составляет 282 километра в час. Новинка также получит адаптивную подвеску Magnetic Ride Control, меняющую жесткость в зависимости от дорожных условий, и тормозные механизмы Brembo.