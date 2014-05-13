Китайские власти избавят `Теслу` от проблем с номерами

В Шанхае автомобильные номера выдаются через аукцион, первоначальная ставка на котором составляет около 10 тысяч долларов США. Власти ввели такое ограничение, чтобы сократить уровень вредных выбросов и число машин на дорогах общего пользования. От процедуры до этого момента были освобождены все электрокары, произведенные в Китае.

Теперь китайские власти сделали исключение для электроседанов Tesla, собираемых в США. Правительство Шанхая согласилось предоставить марке три тысячи бесплатных автономеров. Если американский производитель в ближайшее время реализует три тысячи машин, ему придется попросить местные власти об очередной квоте.