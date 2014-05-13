Китайские власти избавят `Теслу` от проблем с номерами
Власти Шанхая позволят владельцам электрокаров, произведенных за пределами Китая, получить регистрационные знаки без процедуры государственного аукциона. Под частичное и временное снятие ограничения попадут седаны Tesla Model S. Об этом сообщает издание CarNewsChina.
В Шанхае автомобильные номера выдаются через аукцион, первоначальная ставка на котором составляет около 10 тысяч долларов США. Власти ввели такое ограничение, чтобы сократить уровень вредных выбросов и число машин на дорогах общего пользования. От процедуры до этого момента были освобождены все электрокары, произведенные в Китае.
Теперь китайские власти сделали исключение для электроседанов Tesla, собираемых в США. Правительство Шанхая согласилось предоставить марке три тысячи бесплатных автономеров. Если американский производитель в ближайшее время реализует три тысячи машин, ему придется попросить местные власти об очередной квоте.
Продажи Tesla в Шанхае начнутся в июне. Дилерские центры марки уже работают в Пекине и Гонконге. Стоимость седана Model S на местном рынке составляет от 734 до 852 тысяч юаней (121-140 тысяч долларов США) в зависимости от оснащения.