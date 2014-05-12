Куда пойти? Куда податься? Услуга MNP заработала в полную силу

В декабре в России была запущена услуга по переносимости мобильных номеров. Теперь каждый желающий может поменять сотового оператора, при этом сохранив свой номер. Многие с нетерпением ждали такой возможности. Прежний оператор связи по каким-то причинам не устраивал, но держал «красивый» номер, который за несколько лет выучили все родственники и коллеги.

Сейчас можно смело приходить и не волноваться – все работает так, как нужно. Теперь сроки переноса номера определяет не оператор, как это было раньше, а сам абонент.

Как рассказывают в компании МОТИВ, процедура перехода к другому оператору с сохранением номера довольно проста и не займет много времени.

Если вы хотите стать абонентом именно сети МОТИВ, то вам нужно прийти в офис нашей компании в любом городе области и написать заявление на переход. Кроме этого, для всех «новичков» мы приготовили приятный бонус: вы получаете бесплатно 60 минут, 60 SMS, 60 MMS и 60 мегабайт интернет-трафика рассказывает пресс-секретарь компании МОТИВ Алена Ярушина.

В компании МОТИВ ждут новых абонентов и готовы их порадовать не только надежной связью и выгодными тарифами, но и отличной перспективой.

МОТИВ уже начал строить сети 4G, позволяющие пользоваться мобильным Интернетом на высоких скоростях. В компании отмечают, что будет обеспечено максимальное покрытие сетей 4G, чтобы абоненты всегда были онлайн.