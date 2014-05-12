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Куда пойти? Куда податься? Услуга MNP заработала в полную силу
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Куда пойти? Куда податься? Услуга MNP заработала в полную силу

12 мая 2014, 09:00ОбществоПавел Сидоренко
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