Mercedes-Benz разогнал купе S 63 AMG до 300 километров в час

Помимо этого, в пакет AMG Drivers Package входит карбоновая крышка моторного отсека, углепастиковая отделка дверных порогов с подсвечивающейся надписью «AMG», красная окраска суппортов тормозных механизмов, а также отделка кожей и микрофиброй руля.

Пакеты Carbon и Night различаются оформлением кузовных элементов – углепластиком или черной глянцевой краской соответственно. Оба набора изменяют дизайн «юбок», корпусов зеркал заднего вида, переднего сплиттера, заднего диффузора и декоративных вставок в салоне. Выбор «черной» гаммы также предусматривает установку черных глянцевых насадок на патрубки выхлопной системы.

Кроме того, в качестве опций для купе S 63 AMG будут предлагаться карбон-керамические тормозные механизмы, суппорта которых могут быть окрашены либо в желтый, либо в красный цвет. Колесные диски – 22-дюймовые, пяти- или десятиспицевые.

Покупатель S63 AMG Performance Studio сможет забрать машину прямо с завода в немецком Аффальтербахе. Сотрудники предприятия проведут экскурсию и расскажут клиенту о том, как собирался его автомобиль. Также заказчик получит приглашение на курсы водительского мастерства Mercedes-Benz.