Никто не забыт, ничто не забыто. «Молодая гвардия» поздравила тагильских ветеранов
8 мая «Молодая Гвардия Единой России» в рамках проекта «Я доброволец», совместно с кинотеатром «Родина 3D», провели поздравление ветеранов ВОВ и тружеников тыла. Несколько десятков ветеранов собрались со всего города в предпраздничный день в кинотеатре на премьерный показ фильма «22 минуты».
Перед просмотром фильма с поздравительной речью выступили директор кинотеатра Наталья Булыгина и руководитель местного отделения «Молодой Гвардии» Мария Лисина. Они поблагодарили всех ветеранов и тружеников тыла за их вклад в Победу. Ведь все они делали общее дело.
После просмотра фильма в холле кинотеатра ветеранов встретили активисты МГЕР и в торжественной обстановке вручили каждому по георгиевской ленте, гвоздике и открытке. Все желающие могли посмотреть фотовыставку фронтовых корреспондентов Юрия Левина и Владимира Гребнева, которая в праздничные дни будет экспонироваться в холле кинотеатра. Также ветеранам предложили сфотографироваться у профессиональных фотографов. Все фотографии будут распечатаны и в дальнейшем отданы ветеранам.
Далее ветераны проследовали в кафе «Usb», где их ждал праздничный фуршет. Всем очень понравилось мероприятие. Ведь ценность подарка определяется не его стоимостью, а в теплоте и внимании.
Фото Ольги Дреминой и Александры Малык
Берегите ветеранов: их с каждым годом не прибавляется. Старайтесь хоть немного помогать им. Даже просто вниманием. Это ведь такая малость за их Подвиг говорит «Молодая гвардия Единой России».
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