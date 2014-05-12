Никто не забыт, ничто не забыто. «Молодая гвардия» поздравила тагильских ветеранов

Перед просмотром фильма с поздравительной речью выступили директор кинотеатра Наталья Булыгина и руководитель местного отделения «Молодой Гвардии» Мария Лисина. Они поблагодарили всех ветеранов и тружеников тыла за их вклад в Победу. Ведь все они делали общее дело.

После просмотра фильма в холле кинотеатра ветеранов встретили активисты МГЕР и в торжественной обстановке вручили каждому по георгиевской ленте, гвоздике и открытке. Все желающие могли посмотреть фотовыставку фронтовых корреспондентов Юрия Левина и Владимира Гребнева, которая в праздничные дни будет экспонироваться в холле кинотеатра. Также ветеранам предложили сфотографироваться у профессиональных фотографов. Все фотографии будут распечатаны и в дальнейшем отданы ветеранам.

Далее ветераны проследовали в кафе «Usb», где их ждал праздничный фуршет. Всем очень понравилось мероприятие. Ведь ценность подарка определяется не его стоимостью, а в теплоте и внимании.

Берегите ветеранов: их с каждым годом не прибавляется. Старайтесь хоть немного помогать им. Даже просто вниманием. Это ведь такая малость за их Подвиг говорит «Молодая гвардия Единой России».