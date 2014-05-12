Оценка предприятия и его частей
Для принятия ряда управленческих, а также инвестиционных решений необходимо обладать объективной информацией о материальных и нематериальных ресурсах компании, остаточной и рыночной стоимости активов, перспективе роста или прогнозе спада производства. В рамках оценки формируется дальнейшая стратегия развития фирмы.
На базе малого и среднего бизнеса сформированы рыночные отношения в нашей стране, в свою очередь регистрация происходит обычно в виде общества с ограниченной ответственностью. Созданная одним или несколькими учредителями данная хозяйственная организация предоставляет степень ответственности и прибыли в пропорциях паевых частей участников. Его характеризуют такие черты:
- уставный капитал входит в собственность ООО как юридического субъекта;
- фонд разделен на доли, с возможностью их замещения, купли-продажи, т.п.;
- система управления состоит из двух ступеней:
- собрание учредителей (главенствующая роль)
- дирекция фирмы (действует в рамках договора).
Квалифицированная оценка стоимости компании дает возможность определить балансовую, ликвидную и рыночную цену, влияние конкурентной среды, прогнозируемость, стабильность доходов. Для этого используют затратный, доходный и сравнительный подход. Под анализ и оценку попадает:
- недвижимость;
- техника, оборудование;
- ценные бумаги;
- нематериальные активы.
Экспертиза бизнес-плана.
- Первый этап. Заключение договора с оценочной компанией и определение методики оценки (сравнительный, доходный, затратный).
- Второй этап. Сбор необходимой документации.
- Третий этап. Аналитический. Изучение данных экспертизы.
- Последнее. Подготовка отчёта.
Взяв за основу возможность проведения ряда юридических процедур, таких как купля-продажа, унаследование, передача в дар, оформление кредита и других оценка стоимости доли ооо требует особого внимания. При ее проведении делают скидку на недостаточную ликвидность, а также возможность быть контрольным пакетом. В работе самой компании, она дает возможность существенно повлиять на управление ее деятельностью, включая инвестиционные решения, утверждение бизнес-планов, решение кадровых вопросов.
Важно! комплексная стоимость всегда выше, чем цена отдельно взятого пая, поскольку включает в себя многие факторы неотделимые от целостной компании, нематериальные ценности не стоящие на балансе – имидж, клиентская база, прочее.
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