Оценка предприятия и его частей

На базе малого и среднего бизнеса сформированы рыночные отношения в нашей стране, в свою очередь регистрация происходит обычно в виде общества с ограниченной ответственностью. Созданная одним или несколькими учредителями данная хозяйственная организация предоставляет степень ответственности и прибыли в пропорциях паевых частей участников. Его характеризуют такие черты:

уставный капитал входит в собственность ООО как юридического субъекта;

фонд разделен на доли, с возможностью их замещения, купли-продажи, т.п.;

система управления состоит из двух ступеней:

собрание учредителей (главенствующая роль)

дирекция фирмы (действует в рамках договора).

Квалифицированная оценка стоимости компании дает возможность определить балансовую, ликвидную и рыночную цену, влияние конкурентной среды, прогнозируемость, стабильность доходов. Для этого используют затратный, доходный и сравнительный подход. Под анализ и оценку попадает:

недвижимость;

техника, оборудование;

ценные бумаги;

нематериальные активы.

Экспертиза бизнес-плана.

Первый этап. Заключение договора с оценочной компанией и определение методики оценки (сравнительный, доходный, затратный).

Второй этап. Сбор необходимой документации.

Третий этап. Аналитический. Изучение данных экспертизы.

Последнее. Подготовка отчёта.

Взяв за основу возможность проведения ряда юридических процедур, таких как купля-продажа, унаследование, передача в дар, оформление кредита и других оценка стоимости доли ооо требует особого внимания. При ее проведении делают скидку на недостаточную ликвидность, а также возможность быть контрольным пакетом. В работе самой компании, она дает возможность существенно повлиять на управление ее деятельностью, включая инвестиционные решения, утверждение бизнес-планов, решение кадровых вопросов.

Важно! комплексная стоимость всегда выше, чем цена отдельно взятого пая, поскольку включает в себя многие факторы неотделимые от целостной компании, нематериальные ценности не стоящие на балансе – имидж, клиентская база, прочее.