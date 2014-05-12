По Свердловской области пронесется байк-рок-пробег

В Екатеринбурге до 20 мая будут принимать заявки на участие в концертной программе байк-рок-пробега по «Самоцветному кольцу Урала», сообщили в ДИПе губернатора по Свердловской области.

За шесть дней колонна из байков и музыкантов проедет 1000 километров по Свердловской области. Участники побывают в Нижнем Тагиле, Реже, Алапаевске, Ирбите, Заречном и Талице. Они стартуют 14 июня из Екатеринбурга и финишируют 20–21 июня в Заречном. Помимо основной программы, байкеры и музыканты планируют побывать в детском доме, покрасить здание художественной школы и сделать подарки юным спортсменам.

Также в пяти городах проведут концерты основатели фестиваля «Старый новый рок». В их числе: группы ТОП и Mordor, а также украинский мультиинструменталист Олег Универсал. Отметим, побывать на концертах можно будет бесплатно.

Концерты — это возможность познакомиться с живым звучанием групп. Экспертный совет будет отдавать предпочтение именно коллективам из городов нашей области. Оргкомитет уже забронировал места для музыкантов в программе летнего фестиваля Евгений Горенбург, директор фестиваля.

На сегодня свои заявки на участие в фестивале подали 250 групп. Среди них много иностранных исполнителей — например, из Германии, Латвии, Белоруссии и Украины. Кроме того, о своем желании присоединиться к фестивалю заявили примерно 10% групп из городов «Самоцветного кольца Урала».

По словам организаторов, будет отдаваться предпочтение именно местным музыкантам. Окончательную афишу подготовят к началу июня.