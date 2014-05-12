С Вагонки пробка в сторону центра: «Там все в проводах»
12 мая 2014, 09:10Общество
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Сегодня утром тагильчане могли попасть в большую пробку на Восточном шоссе. Как рассказала TagilCity.ru пользовательница Александра, движение с Вагонки в сторону центра очень затруднено.
Недалеко от заправки, которая на пересечении Восточного шоссе и улицы Кулибина, стоит фура. А перед кабиной свисают провода, и там весь участок дороги в проводах. Машины в обе стороны еле движутся, как через лианы пробираются.
Со слов Александры, опоры электросетей не повреждены. Что могло стать причиной инцидента, еще предстоит выяснить.
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