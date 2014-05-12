Сергей Носов: «Проблема профилактики алкоголизма и наркомании должна решаться комплексно»

По информации управления образования, итоги тестирования учащихся образовательных учреждений города на выявление фактов употребления психоактивных веществ в этом учебном году показали снижение количества подростков, попавших в условную группу риска. Проверка проводится в городе уже в четвертый раз. С октября 2013 года по январь 2014-го в тестировании приняло участие более 11 тысяч подростков в возрасте от 13 до 18 лет, или 99 процентов от общего количества детей данной возрастной категории.

Однако специалисты отмечают, что положительная статистика не отражает реальной сути вещей, так как существующие тестеры не способны выявить наличие в организме разнообразных синтетических наркотиков. Их перечень увеличивается с каждым днем.

Сергей Носов обратил внимание собравшихся на то, что к проблеме нужно подходит комплексно, и если для профилактики наркомании необходима современная диагностическая лаборатория, то она должна быть в городе. Кроме того, Глава города поддержал идею создания службы психологов, которые без тестеров могут выявить, есть ли у ребенка наркотическая зависимость.

Если это эффективно, то необходимо этим заниматься. Через несколько лет цена вопроса будет в тысячи раз выше сказал Сергей Носов.

Член Совета общественно-государственного движения «Попечительство о народной трезвости» Екатерина Бабушкина рассказала комиссии о развитии ситуации с алкоголизацией населения Свердловской области. Она предложила организовать в Нижнем Тагиле представительство этой общественной организации.