В BMW задумались о `четверках` для следующих М3 и М4
Компания BMW может оснастить «заряженный» седан М3 и купе М4 следующего поколения четырехцилиндровыми моторами, которые придут на смену нынешним «шестеркам». Об этом сообщает издание Motoring со ссылкой на главу планирования новых продуктов подразделения M GmbH Карстена Прайса.
«Если у нас получится построить автомобили с меньшей массой, то вполне вероятно, что нам удастся достичь желаемых динамических показателей и с четырехцилиндровыми моторами», – пояснил Прайс.
По его словам, динамические характеристики машин можно улучшить за счет более мощных двигателей, однако в BMW сейчас уделяют больше внимания снижению массы будущих моделей, а также улучшению топливной экономичности и уменьшению количества вредных выбросов.
Прайс также отметил, что решение об оснащении М3 и М4 текущего поколения «турбошестерками», которые пришли на смену восьмицилиндровым атмосферникам, во многом было обусловлено желанием сделать модели легче.
«Заряженные» седан М3 и купе М4 нового поколения были представлены в конце 2013 года. Они получили трехлитровый твин-турбо агрегат, развивающий 431 лошадиную силу и 550 Нм крутящего момента. Мотор способен работать в паре либо с шестиступенчатой «механикой», либо с семидиапазонным «роботом».
Модели М3 и М4 способны набирать первую «сотню» за 4,1 секунды (с «роботом»), а их максимальная скорость составляет 250 километров в час (с пакетом M Drivers Package – 280 километров в час). Ожидается, что жизненный цикл купе и седана составит шесть-семь лет.