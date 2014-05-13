В BMW задумались о `четверках` для следующих М3 и М4

«Если у нас получится построить автомобили с меньшей массой, то вполне вероятно, что нам удастся достичь желаемых динамических показателей и с четырехцилиндровыми моторами», – пояснил Прайс.

По его словам, динамические характеристики машин можно улучшить за счет более мощных двигателей, однако в BMW сейчас уделяют больше внимания снижению массы будущих моделей, а также улучшению топливной экономичности и уменьшению количества вредных выбросов.

Прайс также отметил, что решение об оснащении М3 и М4 текущего поколения «турбошестерками», которые пришли на смену восьмицилиндровым атмосферникам, во многом было обусловлено желанием сделать модели легче.

«Заряженные» седан М3 и купе М4 нового поколения были представлены в конце 2013 года. Они получили трехлитровый твин-турбо агрегат, развивающий 431 лошадиную силу и 550 Нм крутящего момента. Мотор способен работать в паре либо с шестиступенчатой «механикой», либо с семидиапазонным «роботом».