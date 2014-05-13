`Заряженная` версия BMW X4 станет 380-сильной
«Заряженная» М-версия компактного кроссовера BMW X4 получит трехлитровую битурбированную рядную «шестерку», отдача которой составит около 380 лошадиных сил. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает австралийское издание Drive.
Новинка обзаведется тем же модернизированным мотором, что и «горячее» купе M2, производство которого начнется осенью 2015 года. На данный момент этим агрегатом комплектуются модификации M235i и M135i, на которых он развивает 326 и 320 лошадиных сил соответственно.
«Заряженный» вседорожник появится на рынке не ранее 2017 года, после того как BMW X4 претерпит первое обновление. По словам руководителя подразделения M GmbH Фридриха Нитшке, на данный момент компания сосредоточена на разработке M-версий моделей X5 и X6, которые будут представлены в следующем году, поэтому инженерные ресурсы ограничены.
Кроссовер BMW X4, построенный на платформе вседорожника X3, был представлен в марте 2014 года. Топовыми моторами для новинки окажутся бензиновые и дизельные трехлитровые «турбошестерки», отдача которых составит 306 и 313 лошадиных сил соответственно. Вседорожник появится в продаже летом текущего года.