`Заряженная` версия BMW X4 станет 380-сильной

Новинка обзаведется тем же модернизированным мотором, что и «горячее» купе M2, производство которого начнется осенью 2015 года. На данный момент этим агрегатом комплектуются модификации M235i и M135i, на которых он развивает 326 и 320 лошадиных сил соответственно.

«Заряженный» вседорожник появится на рынке не ранее 2017 года, после того как BMW X4 претерпит первое обновление. По словам руководителя подразделения M GmbH Фридриха Нитшке, на данный момент компания сосредоточена на разработке M-версий моделей X5 и X6, которые будут представлены в следующем году, поэтому инженерные ресурсы ограничены.