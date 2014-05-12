Завтра в Нижнем Тагиле остынут батареи
12 мая 2014, 11:10Общество
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Завтра, 13 мая, согласно постановлению Администрации Нижнего Тагила, на летний режим будет переведена работа теплоисточников и систем теплоснабжения.
Таким образом, завершается отопительный сезон 2014 года. К сегодняшнему дню владельцам тепломагистралей, жилого фонда и объектов соцкультбыта было рекомендовано подготовить магистральные и внутриквартальные тепловые сети для проведения плановых гидропневмопромывки и гидроиспытаний.
Традиционно, в первую очередь батареи остынут на предприятиях и в квартирах, в последнюю очередь тепло уйдет из больниц, поликлиник, школ, детских садов, домов ветеранов и инвалидов.
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