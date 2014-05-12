Завтра в Нижнем Тагиле остынут батареи

Таким образом, завершается отопительный сезон 2014 года. К сегодняшнему дню владельцам тепломагистралей, жилого фонда и объектов соцкультбыта было рекомендовано подготовить магистральные и внутриквартальные тепловые сети для проведения плановых гидропневмопромывки и гидроиспытаний.