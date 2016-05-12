Евгений Куйвашев и глава МЧС Свердловской области приняли участие в совещании с Владимиром Путиным по вопросам подготовки к лесным пожарам (ФОТО)

В Свердловской области ситуация стабильна. С начала пожароопасного периода на территории области возникало 123 природных пожара, все они были потушены в течение суток. В данный момент лесных пожаров на территории Свердловской области нет, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области .

Силы, которые могут быть привлечены к тушению лесных пожаров в Свердловской области, оцениваются в 44 тысячи человек, а также 15 тысяч единиц техники и оборудования. В этом году впервые к мониторингу ситуации в лесах Свердловской области привлечены беспилотные летательные аппараты, кроме того, на 54 сооружениях сотовой связи были установлены видеокамеры, картинка с которых передаётся в МЧС. Эти меры должны способствовать раннему обнаружению лесных пожаров и своевременному принятию мер по их тушению.