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Евгений Куйвашев и глава МЧС Свердловской области приняли участие в совещании с Владимиром Путиным по вопросам подготовки к лесным пожарам (ФОТО)
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Евгений Куйвашев и глава МЧС Свердловской области приняли участие в совещании с Владимиром Путиным по вопросам подготовки к лесным пожарам (ФОТО)

12 мая 2016, 17:20ОбществоПавел Щербина
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