Евгений Куйвашев и глава МЧС Свердловской области приняли участие в совещании с Владимиром Путиным по вопросам подготовки к лесным пожарам (ФОТО)
Совещание с государственными служащими глава государства провёл 11 мая.
Президент отдельно отметил, что по-прежнему основной причиной лесных пожаров остаётся человеческий фактор.
Особое внимание Владимир Путин приказал уделить профилактике пожаров летом, а также выслушал доклады глав Амурской области, Бурятии и Забайкалья, где сейчас наиболее сложная обстановка с лесными пожарами.
В Свердловской области ситуация стабильна. С начала пожароопасного периода на территории области возникало 123 природных пожара, все они были потушены в течение суток. В данный момент лесных пожаров на территории Свердловской области нет, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.
В качестве превентивных мер в Свердловской области создан оперативный штаб для противодействия лесным пожарам. На территории 17 муниципальных образований действует противопожарный режим. На этих территориях запрещено разведение открытого огня в лесах.
Силы, которые могут быть привлечены к тушению лесных пожаров в Свердловской области, оцениваются в 44 тысячи человек, а также 15 тысяч единиц техники и оборудования. В этом году впервые к мониторингу ситуации в лесах Свердловской области привлечены беспилотные летательные аппараты, кроме того, на 54 сооружениях сотовой связи были установлены видеокамеры, картинка с которых передаётся в МЧС. Эти меры должны способствовать раннему обнаружению лесных пожаров и своевременному принятию мер по их тушению.
ФОТО: ГУ МЧС России Свердловской области
© Эрик Х., TagilCity.ru