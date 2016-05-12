В Нижнем Тагиле к 2017 году на Верхней Черемшанке построят свою котельную и начнут газифицировать дома частного сектора

Впрочем, пока это только планы. Необходимые средства ещё не выделены, и проект находится на стадии разработки технического задания:

В поселке будет устанавливаться блочная котельная в связи с отключением теплоснабжения от котельной ВГОКа. Сейчас готовится техническое задание, и изыскиваются финансовые средства. Как только они будут найдены, будет объявлена конкурсная процедура на проектирование и строительно-монтажные работы по данной котельной.

Строительные работы должны быть закончены к следующему отопительному сезону 2017-18 года, -- рассказал журналисту TagilCity.ru специалист управления городским хозяйством Нижнего Тагила.

По мнению председателя ТОС «Верхняя Черемшанка» Елены Константиновы, для удовлетворения всех нужд поселка новой котельной может не хватить:

Новая котельная будет отапливать детский сад, Дом культуры, двухэтажные дома и, временно, 134 дома частного сектора. Затем в течение двух лет частному сектору будет проводиться газ, так как у новой котельной не будет такой мощности, чтобы отапливать весь поселок.

Решение проблемы видится именно в газификации домов частного сектора. Это обойдется намного дешевле, чем прокладка тепловых сетей.

Чтобы отапливать частный сектор, нужно полностью менять все трассы. На это нужно 30 миллионов. Поэтому Сергей Носов сказал срочно газифицировать частный сектор. Для этого от города нужен только проект. Это обойдется в 2 миллиона рублей. Намного выгодней сделать проект, а там уж «ГАЗЭКС» будет прокладывать газовую систему. По указу президента до 2020 года газификация частного сектора идет бесплатно. Платна только подводка к домам рассказала Елена Константинова.

Так как проект строительства котельной и газификации частного сектора находится на самой ранней стадии, то в этом плане возможны существенные корректировки и изменения.