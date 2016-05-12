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В Нижнем Тагиле к 2017 году на Верхней Черемшанке построят свою котельную и начнут газифицировать дома частного сектора
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В Нижнем Тагиле к 2017 году на Верхней Черемшанке построят свою котельную и начнут газифицировать дома частного сектора

12 мая 2016, 16:45ОбществоДенис Таратонов
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