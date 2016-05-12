В Свердловской области преступная группа подделывала документы и легализовала нахождение иностранцев на территории РФ
До недавнего времени в Свердловской области действовала преступная группа, которая в двух лабораториях занималась изготовлением поддельных документов, печатей и штампов. Сотрудники полиции из УФСБ и ГУ МВД выявили и задержали участников этой незаконной организации. В их отношении возбуждено 16 уголовных дел.
Сотрудники полиции обнаружили, что в двух лабораториях изготавливались поддельные печати самых разных министерств и ведомств России. Кроме того, подделывались печати судебных и нотариальных органов. Для этих целей в лабораториях было установлено соответствующее полиграфическое оборудование.
Среди задержанных членов преступной группы были как иностранцы, так и граждане России. Как оказалось, одним из направлений их деятельности была легализация нахождения на территории РФ иностранных граждан. Преступники изготавливали поддельные судебные решения, которые отменяли акты ФМС о неразрешении въезда на территорию РФ иностранных граждан.
Сейчас сотрудники УФСБ разыскивают иностранных граждан, попавших в Российскую Федерацию таким образом. Кроме того, проверяется их причастность к экстремистским и террористическим группам.
В марте за подделку миграционных документов была осуждена бывшая начальница территориального отдела УФМС.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru