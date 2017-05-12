22 мая - День диагностики меланомы!

Бесплатно в этот день можно пройти обследование родинки у врача-дерматолога.

Меланома - одна из самых опасных злокачественных опухолей. Ежегодно она уносит жизни тысяч людей во всем мире, многие из которых погибли из-за позднего обращения к специалисту.

Ведущие дерматологи при поддержке Дерматологической лаборатории La Roche-Posay в 2017 году проведут 11-й ДЕНЬ ДИАГНОСТИКИ МЕЛАНОМЫ.

Это день, когда каждый желающий может бесплатно пройти обследование родинок. Своевременное обследование и выявление меланомы на ранней стадии в большинстве случаев помогает предотвратить ее дальнейшее развитие,

а значит - спасти человеческую жизнь.

Центр эстетической медицины «Консул - ST» - активный и постоянный участник программы в Нижнем Тагиле.

22 мая приглашаем вас на БЕСПЛАТНУЮ ДИАГНОСТИКУ МЕЛАНОМЫ.

Прием ведет врач-дерматолог Просторядина Анна Германовна.

Запись - только по телефону БЕСПЛАТНОЙ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ до 18 мая: с 09.00 до 00.00

8 800 2000 345.