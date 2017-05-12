Блоггер Соколовский может стать волонтёром в хосписе Екатеринбурга
12 мая 2017, 07:30Общество
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Блоггер Руслан Соколовский, которому накануне вынесли приговор, вероятно, станет волонтёром.
Сюжеты: Екатеринбург
По информации пресс-секретаря мэра Виктории Мкртчян, молодого человека ждут в хосписе. По её мнению, этот контакт с большей вероятностью осуществится и общественность увидит Соколовского в местном хосписе, пишет Lenta.ru.
Ранее сам блоггер рассказывал о планах по взаимодействию с мэрией города в проектах. Этим самым он хочет оправдать доверие. Несколько недель назад Евгений Ройзман высказался о Соколовском, добавив, что справедливым наказанием для него станет порицание и общественные работы.
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