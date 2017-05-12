Блоггер Соколовский может стать волонтёром в хосписе Екатеринбурга

По информации пресс-секретаря мэра Виктории Мкртчян, молодого человека ждут в хосписе. По её мнению, этот контакт с большей вероятностью осуществится и общественность увидит Соколовского в местном хосписе, пишет Lenta.ru .

Ранее сам блоггер рассказывал о планах по взаимодействию с мэрией города в проектах. Этим самым он хочет оправдать доверие. Несколько недель назад Евгений Ройзман высказался о Соколовском, добавив, что справедливым наказанием для него станет порицание и общественные работы.