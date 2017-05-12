Готовить питание для детских садов Нижнего Тагила будут частные компании

Всего в детских садах Нижнего Тагила будет ликвидировано 304 ставки, сообщает АН «Между строк». Изменения связаны с реформой дошкольного питания. С осени детей начнут кормить частные компании, помещение и оборудование которым должны будут предоставить детские сады на безвозмездной основе.