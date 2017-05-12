Готовить питание для детских садов Нижнего Тагила будут частные компании
12 мая 2017, 09:00Общество
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С 1 сентября этого года в детских садах Нижнего Тагила исчезнут должности повара, кладовщика, грузчика, подсобного и кухонного работника.
Сюжеты: Нижний Тагил
Всего в детских садах Нижнего Тагила будет ликвидировано 304 ставки, сообщает АН «Между строк». Изменения связаны с реформой дошкольного питания. С осени детей начнут кормить частные компании, помещение и оборудование которым должны будут предоставить детские сады на безвозмездной основе.
Контракты на данные виды работ компании получат путем конкурсного отбора. Договор сроком на три года должен быть заключен уже в августе 2017 года.
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