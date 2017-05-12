Курсанты военно-патриотических клубов прибрались на могилах именитых жителей Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле курсанты военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов убирают мусор и грязь с мест захоронений, памятников и обелисков именитых тагильчан. Мероприятия проводятся в рамках городской акции «Память».
В первую очередь приборка осуществляется на месте тех захоронений, которые остались без попечения родственников:
На кладбище «Висимское» силами участников военно-патриотических клубов прибраны захоронения полного кавалера Ордена Славы — Александра Катаева, и Героя Советского Союза Анатолия Селезнёва. Также курсанты прибрались на могиле пограничника — полковника Исаева, захоронение которого было восстановлено в 2016 году. Приборка захоронений будет продолжена до июня 2017 года рассказали порталу TagilCity.ru в администрации Нижнего Тагила.
В соответствии с законодательством, уход за захоронениями на кладбищах возложена в первую очередь на родственников и близких. Если последние по каким-либо причинам не могут позаботиться о захоронениях, это могут сделать неравнодушные граждане. Так, на прошлой неделе одна из жительниц Нижнего Тагила обратила внимание на засыпанные мусором могилы ветеранов Отечественной войны. Она созвала тагильчан на субботник, который состоялся в воскресенье, 7 мая.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru