Курсанты военно-патриотических клубов прибрались на могилах именитых жителей Нижнего Тагила

На кладбище «Висимское» силами участников военно-патриотических клубов прибраны захоронения полного кавалера Ордена Славы — Александра Катаева, и Героя Советского Союза Анатолия Селезнёва. Также курсанты прибрались на могиле пограничника — полковника Исаева, захоронение которого было восстановлено в 2016 году. Приборка захоронений будет продолжена до июня 2017 года рассказали порталу TagilCity.ru в администрации Нижнего Тагила.

В соответствии с законодательством, уход за захоронениями на кладбищах возложена в первую очередь на родственников и близких. Если последние по каким-либо причинам не могут позаботиться о захоронениях, это могут сделать неравнодушные граждане. Так, на прошлой неделе одна из жительниц Нижнего Тагила обратила внимание на засыпанные мусором могилы ветеранов Отечественной войны. Она созвала тагильчан на субботник, который состоялся в воскресенье, 7 мая.