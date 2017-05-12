Мать потерявшейся в Екатеринбурге 2-летней девочки пришла в полицию спустя неделю из-за отсутствия денег
12 мая 2017, 07:45Общество
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В столице Урала полиция с 5 мая разыскивала родителей двухлетней девочки. Ребенок был обнаружен на улице в переулке Короткий на Уктусе.
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Личность матери была установлена после обхода соседей. Женщине 23 года, она регулярно выпивает. Дома в тот день женщину не застали, а затем, 7 мая, оставили повестку, чтобы та явилась в полицию.
В сопровождении отца ребенка женщина пришла за дочерью лишь 10 мая. Она объяснила это тем, что у нее не было денег ни на дорогу, ни на звонок. Все это время маленькая Даша находилась в больнице.
Против женщины возбудили административное дело, семья была поставлена на учёт, и теперь надзорные органы будут держать её под пристальным вниманием, передает Новая газета.
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