Муниципальное пособие при рождении (усыновлении) второго и последующих детей для граждан, относящихс
Пособие назначается при обращении одного из родителей не позднее одного года со дня рождения (усыновления) ребенка.
Пособие назначается при обращении одного из родителей не позднее одного года со дня рождения (усыновления) ребенка.
Размер пособия составляет:
при рождении второго ребенка – 5 000 рублей
при рождении третьего ребенка – 6 000 рублей;
При рождении каждого последующего ребенка размер пособия увеличивается на 1 000 рублей.
Заявитель предоставляет личное заявление о назначении единовременного целевого муниципального пособия с приложением следующих документов:
1) справка о назначении ежемесячного пособия на ребенка в соответствии с Законом Свердловской области от 14.12.2004 № 204-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка» на имя заявителя;
2) справка о совместной регистрации заявителя и ребенка по месту жительства или по месту пребывания на территории муниципального образования город Нижний Тагил;
3) паспорт гражданина Российской Федерации и копии страниц 2,3 паспорта гражданина Российской Федерации;
4) оригиналы и копии свидетельств о рождении всех детей;
5) выписка о банковских реквизитах лицевого счета заявителя;
6) оригиналы и копии свидетельств о заключении (расторжении) брака
(при необходимости);
7) оригиналы и копии иных документов, подтверждающих родство заявителя с ребенком (при необходимости).
Заявление и консультация о назначении единовременного целевого муниципального пособия с прилагаемыми документами подаются заявителем непосредственно в ГБУ СОН СО «СРЦН Ленинского района города Нижний Тагил» по адресу: город Нижний Тагил, ул. Черных, 19а. тел: 8(3435) 45-02-11