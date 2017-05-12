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«На обед дают пюре без хлеба, на ужин – каша с водой» - в больнице Карпинска голодают пациенты
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«На обед дают пюре без хлеба, на ужин – каша с водой» - в больнице Карпинска голодают пациенты

12 мая 2017, 09:15Общество
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